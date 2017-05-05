Karadavut Hazretleri Anıldı

Yıldırım'ın manevi mimarlarından Karadavut Hazretleri (Davutkadı), türbesi başında anıldı.

Yıldırım'ın manevi mimarlarından Karadavut Hazretleri (Davutkadı), türbesi başında anıldı.

Karadavut türbesinde yapılan anma programına Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. Edebali, Davutkadı Hazretlerinin manevi huzurunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yıldırım'ın manevi değerlerinden biri olan döneminin ilim adamı Karadavut Hazretleri Davutkadı'yı rahmetle yâd ediyoruz" dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak kadim medeniyetin temsilcisi olarak hizmet ettiklerini vurgulayan Edebali, "Tarihimizden, kültürümüzden ve medeniyetimizden beslenerek geleceğimizi inşa ediyoruz. Ecdadımıza layık olabilmek maksadıyla ilçemizi yeniden inşa ederek gelecek nesillere ideal bir şehir bırakacağı. "İlçemizin çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vizyon projelerimizle Yıldırım'ı Türkiye'de örnek olacak bir konuma getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaymakam Mehmet Aydın ise, geçmişi bilmeden geleceğe yürünemeyeceğini belirterek, "Milli ve manevi değerlerin, kültürümüzün ve önemli şahsiyetlerin değerini iyi anlamalıyız" dedi.