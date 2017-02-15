Karadeniz 3. Kitap Fuarı Gün Sayıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi...

Karadeniz 3. Kitap Fuarı 21 Şubat Salı günü başlayacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 3. Kitap Fuarı, 21 Şubat Salı günü TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Altı gün sürecek fuar, 26 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkıları olacağına inanılan Karadeniz Kitap Fuarı'na 210 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliği düzenlenecek. Karadeniz 3. Kitap Fuarı'nda aralarında Aysel Çelikel, Canan Karatay, Azra Kohen, Ataol Behramoğlu, Deniz Kavukçuoğlu, Ahmet Günbay Yıldız, Canan Tan, Ali Ural, Ayşe Kulin, Büşra Küçük, Canfeza, Nilgün Ilgaz, Mete Yarar, Mavisel Yener, Yılmaz Özdil, Aret Vartanyan, Elif Doğan, Enver Aysever, Pelin Çift, İsmail Saymaz, Koray Avcı Çakman, Uğur Koşar, Sinan Canan, Koray Yersüren, Bahadır Yenişehirlioğlu, Özgür Bolat, İbrahim Ö. Kaboğlu ve Nuray Sayarı'nın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel 25 Şubat Cumartesi günü 14.30'da düzenlenecek etkinlikte, hazırlığına uzun zaman ayırdığı nehir söyleşi türündeki kitabı "Adalet Yoksa Gelecek de Yok" üzerine konuşacak.

Blogcu Anne Elif Doğan 22 Şubat Çarşamba günü 16.30'da düzenlenecek "Annelik Her Zaman Tozpembe Değil" etkinliği ile "annelik şimdiye kadar yaptığım en güzel ama en zor iş" diyenlerin hislerine tercüman olacak.

Karadenizli okurlar 23 Şubat Perşembe günü "Anne Baba Olmak Kolay mı?" sorusuna psikologlar Rabia Ünsaldı Köle ve Ceylan Nur Akgün eşliğinde cevap bulacak. Etkinlik, aynı gün saat 11.00 ve 14.00'te olmak üzere iki farklı oturumla düzenlenecek.

Prof. Canan Karatay 25 Şubat Cumartesi günü 12.00'de düzenlenecek "Yaşam Boyu Sağlık" isimli söyleşide doğru beslenmenin, sağlıklı kilo vermenin, hastalıklardan uzak, enerjik ve kaliteli bir yaşam sürmenin sırlarını anlatacak.

Dijital alanda isimlerini duyurduktan sonra yazılarını kitaba dönüştürerek geniş okur kitlesine ulaşan genç yazarlar Koray Yersüren ve Emre Gül, 24 Şubat Cuma günü 14.00'te "Genç Yazarlar Anlatıyor" isimli söyleşide kendi yazarlık serüvenlerini okurlarıyla paylaşacaklar.

Yazdığı Fi, Çi, Pi ve Aeden isimli kişisel gelişim romanlarıyla sürekli çok satanlar listesinde yer alan Akilah Azra Kohen 25 Şubat Cumartesi günü 15.45'te "Yaşama Sahip Çıkmaya Hazır mısınız?" etkinliğinde Samsunlu okurlarıyla buluşacak.

Girişin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30 arasında açık olacak. Kapanış günü ise 26 Şubat'ta 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.