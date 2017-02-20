TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen "Karadeniz 3. Kitap Fuarı" yarın açılıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen "Karadeniz 3. Kitap Fuarı" yarın açılıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 3. Kitap Fuarı yarın TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Altı gün sürecek fuar, 26 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Karadeniz 3. Kitap Fuarı öncesi TÜYAP tarafından basın toplantısı düzenlendi. Samsun'da bir otelde düzenlenen toplantıya TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Başkanı Fahri Aral ve TÜYAP Kültür Fuarları Kurumsal İletişim Müdürü Cemran Öder katıldı. Basın toplantısında konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, "2017 yılına hızlı bir giriş yaptık. 2017'de Ev'leniyoruz Fuarı'nı büyük bir başarı ile tamamladık. Ziyaretçi hedeflerimizin üzerine çıktık. Katılımcılarımızın tamamı mutlu bir fuar geçirdiğini belitti. Yarın ki Kitap Fuarı ile de aynı başarı grafiğimizi daha da yukarılara doğru taşımak istiyoruz. Kitap Fuarı'nın ardından bu yıl sırasıyla; Mobilya Fuarı, İnşaat Fuarı ve Tarım Fuarını gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gıda Fuarı ise bu yıl ki son fuarımız olacak. 2018 için şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Yeni fuar başlıklarıyla mevcut fuarlarımızı güçlendireceğiz. Kitap Fuarı'nda daha önce ilk yıl bir temel attık. İkinci yıl ziyaretçi rekoruyla büyük bir etki ortaya koyduk. Üçüncü yıl da şuan itibariyle yayın evlerinin büyük bir ilgisiyle karşılaştık. İnşallah geçen yıl ki ziyaretçi sayımızı bu yıl da çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz" dedi.

2016 yılında Türkiye'de düzenledikleri kitap fuarlarını toplamda, 1 milyon 674 bin 929 kişinin ziyaret ettiğini belirten TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, "Bu sayı çok önemli. Çünkü Avrupa ülkelerinin hiçbirinde bu sayıya ulaşan kitap fuarı yok. Türkiye'de düzenlediğimiz en genç fuarımız Samsun Kitap Fuarı. İlki seçim dönemine denk gelmesi talihsizlik oldu. İlk fuarımız 69 bin 857 ziyaretçiyle kapandı. Fakat ikinci yıl bunun neredeyse iki katına eriştik. 110 bin 300 ziyaretçi oldu. Türkiye'nin en çok okunan yazarları bu yıl Samsun'da olacak. Her türlü kitabı bu fuarlarda bulmak mümkün" diye konuştu.

Karadeniz Kitap Fuarı'na 210 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliği düzenlenecek.

Karadeniz 3. Kitap Fuarı'nda aralarında Aysel Çelikel, Canan Karatay, Azra Kohen, Ataol Behramoğlu, Deniz Kavukçuoğlu, Ahmet Günbay Yıldız, Canan Tan, Ali Ural, Ayşe Kulin, Büşra Küçük, Canfeza, Nilgün Ilgaz, Mete Yarar, Mavisel Yener, Yılmaz Özdil, Aret Vartanyan, Elif Doğan, Enver Aysever, Pelin Çift, İsmail Saymaz, Koray Avcı Çakman, Uğur Koşar, Sinan Canan, Koray Yersüren, Bahadır Yenişehirlioğlu, Özgür Bolat, İbrahim Ö. Kaboğlu ve Nuray Sayarı'nın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel 25 Şubat Cumartesi günü 14.30'da düzenlenecek etkinlikte, hazırlığına uzun zaman ayırdığı nehir söyleşi türündeki kitabı "Adalet Yoksa Gelecek de Yok" üzerine konuşacak.

Ebeveynlere yönelik etkinlikler

Blogcu Anne Elif Doğan 22 Şubat Çarşamba günü 16.30'da düzenlenecek "Annelik Her Zaman Tozpembe Değil" etkinliği ile "annelik şimdiye kadar yaptığım en güzel ama en zor iş" diyenlerin hislerine tercüman olacak.

Karadenizli okurlar 23 Şubat Perşembe günü "Anne Baba Olmak Kolay mı?" sorusuna psikologlar Rabia Ünsaldı Köle ve Ceylan Nur Akgün eşliğinde cevap bulacak. Etkinlik, aynı gün saat 11.00 ve 14.00'te olmak üzere iki farklı oturumla düzenlenecek.

Canan Karatay ile yaşam boyu sağlık

Prof. Canan Karatay 25 Şubat Cumartesi günü 12.00'de düzenlenecek "Yaşam Boyu Sağlık" isimli söyleşide doğru beslenmenin, sağlıklı kilo vermenin, hastalıklardan uzak, enerjik ve kaliteli bir yaşam sürmenin sırlarını anlatacak.

Genç yazarlar TÜYAP'ta

Dijital alanda isimlerini duyurduktan sonra yazılarını kitaba dönüştürerek geniş okur kitlesine ulaşan genç yazarlar Koray Yersüren ve Emre Gül, 24 Şubat Cuma günü 14.00'te "Genç Yazarlar Anlatıyor" isimli söyleşide kendi yazarlık serüvenlerini okurlarıyla paylaşacaklar.

"Yaşama Sahip Çıkmaya Hazır mısınız?"

Yazdığı Fi, Çi, Pi ve Aeden isimli kişisel gelişim romanlarıyla sürekli çok satanlar listesinde yer alan Akilah Azra Kohen 25 Şubat Cumartesi günü 15.45'te "Yaşama Sahip Çıkmaya Hazır mısınız?" etkinliğinde Samsunlu okurlarıyla buluşacak.

Fuar ziyaret saatleri

Girişin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 26 Şubat 2017 tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Tramvay ile fuara ulaşmak çok kolay

Tramvay ile fuar alanına ulaşmak rahat ve kolay. Ziyaretçiler tramvayı kullanarak Tekkeköy İstasyonu'nda inerek TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ne ulaşabilecek.