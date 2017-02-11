Karadeniz Balıkçıyı Vermiyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde teknesi alabora olan balıkçının aranmasına Karadeniz'in hırçın dalgaları izin vermiyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde teknesi alabora olan balıkçının aranmasına Karadeniz'in hırçın dalgaları izin vermiyor.

Teknesi eskidiği için 12 bin liraya yeni tekne siparişi veren balıkçı Muharrem Şen, eski teknesiyle balığa çıktığı son seferinde teknesinin alabora olması sonucu denizde kayboldu. Yakakent'te 3 gün önce denize ağ sermek için balığa çıkan 30 yıllık balıkçı 52 yaşındaki 3 çocuk babası Muharrem Şen'i bulmak için iki gündür helikopter destekli aramalar yapılıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Tim ekipleri denizin çok dalgalı oluşu nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.