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Karadeniz Boks Kulübü Kadın Eldivenleri Şampiyonada İddialı

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Karadeniz Boks Kulübü Kadın Eldivenleri Şampiyonada İddialı
Trabzon'da bulunan Karadeniz Boksör Kulübü sporcuları Muğla Fethiye'de 13-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük...

Trabzon'da bulunan Karadeniz Boksör Kulübü sporcuları Muğla Fethiye'de 13-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Ferdi Boks Şampiyonası için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Ferdi Boks Şampiyonası öncesi Milli Takım ve Kulüp Antrenörü Evren Işık denetiminde çalışmalarını sürdüren 5 sporcu şampiyonada iddialı olduklarını söyledi. Haftanın 6 günü hummalı bir çalışma gerçekleştirerek organizasyona hazırlanan 5 sporcu şampiyonadan altın madalya alarak döneceklerini ifade etti.

Çalışmaların yoğun bir antrenman programıyla sürdüğünü belirten Milli Takım ve Kulüp Antrenörü Evren Işık, "Şampiyonaya az bir zaman kaldı. İyi bir ekip oluşturduk. Arkadaşlar canla başla hazırlıklarını sürdürüyor. Trabzon'u en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tam. Organizasyonda altın madalya ile dönmek istiyoruz. Kendimize güveniyoruz. Şampiyonaya katılacak tüm sporcularımıza ve Antrenörlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Karadeniz Boks Kulübü Kadın Eldivenleri Şampiyonada İddialı

Karadeniz Boks Kulübü Kadın Eldivenleri Şampiyonada İddialı

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