Karadeniz Bölgesi 6. Su Ve Kanalizasyon İdareleri Koordinasyon Toplantısı Trabzon’da Gerçekleştirildi

Karadeniz Bölgesi su ve kanalizasyon idareleri koordinasyon toplantılarının 6.'sı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün...

Karadeniz Bölgesi su ve kanalizasyon idareleri koordinasyon toplantılarının 6.'sı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Trabzon, Samsun ve Ordu, su ve kanalizasyon idareleri arasında belli aralıklarla rutin şekilde gerçekleştirilen toplantılara Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) de katıldı.

TİSKİ Genel Müdürlüğünün Arsin Yeşilyalı'daki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, OSKİ Genel Müdürü Fatih Yürük ve MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ile birlikte genel müdür yardımcıları ve daire başkanları hazır bulundu. TİSKİ Genel Müdürü Köksal, geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda ev sahibi olarak TİSKİ Genel Müdürlüğünün kurumsal yapısı ve faaliyetleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi. Köksal'ın sunumunun ardından illerde sürdürülen içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları masaya yatırılırken çalışmalarda verimliliğin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, benzer sorunların ortadan kaldırılmasında izlenen yöntemler üzerine istişareler gerçekleştirildi. Su ve kanalizasyon idareleri yetkilileri, toplantının ardından Arsin OSB'de bulunan Cem Su Sayaçları Fabrikası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Trabzon'da gerçekleştirilen Karadeniz Bölgesi 6. Su ve Kanalizasyon İdareleri Koordinasyon Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal, benzer sorunlara ortak çözüm yolları aradıkları son derece verimli bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti. Karadeniz Bölgesi'nde birbirine yakın üç büyükşehir bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu kaydeden Köksal, "Aynı coğrafi bölge içinde benzer şartlarda çalışmalarını sürdüren komşu su ve kanalizasyon idareleriyle belli aralıklarla bir araya gelerek halkımıza hizmetin en iyisini sunabilmenin yollarını arıyoruz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Böylece çalışmalarımızda verim ve kaliteyi artırma fırsatı yakalıyoruz. 6.'sını gerçekleştirdiğimiz toplantımızda bu kez Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin kıymetli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını da misafir ettik. İstişarelerimize önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.