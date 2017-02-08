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KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ

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KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
FETÖ'nün Orta Karadeniz imamının yargılanmasına başlandı. Bylokcu imam Sait A. Anadolu Lisesi'nde ücretli ders verdiğini de söyledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün Orta Karadeniz illeri bölge imamı olduğu ileri sürelen Sait A.'yı yaklaşık 2.5 ay önce Ankara Yenimahalle'de yakalayarak gözaltına aldı.

ByLock kullandığı tespit edilen Sait A.'nın Feza A.Ş.'de sigortalı gösterilip, Samanyolu TV ve Irmak Tv'de ayrıca programlara katıldığı iddia edildi. Samsun merkezli olarak Orta Karadeniz illerini yönettiği ileri sürülen ve tutuklanan Sait A. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde " Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açıldı. Dün görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkan Sait A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 

ANADOLU LİSESİ'NDE DERS VERDİM

Sait A. mahkemede verdiği ifadede, " 85 yılında ilahliyat fakültesinden mezun oldum. 2005-1012 yılları arasında Suriye'de turizm şirketi işlettim. Suriye'de iç karışıklık çıkınca Türkiye'ye dönüş yaptım. Milli eğitime bağlı Anadolu lisesinde paralı olarak eğitim verdim. Samsun'daki Feza Eğitim Kurumlarında göreve başladım. 2012-1015 yılları arasında Feza'da çalışıp emekli oldum ve Ankara'ya yerleştim. 57 yaşındayım. Bu zamana kadar en ufak bir adli soruşturma geçirmedim. 2016 yılı Eylül ayında FETÖ ile ilişkilendirildim. 2.5 aydır tutukluyum. 

CEZAEVİNDE PSİKİLOJİM BOZULDU

Ceza evinde psikolojim bozuldu. Benim hakkında ifade veren şahısları tanımıyorum. Ben Samanyolu ve Irmak TV'de bazı dostlarım davet ettiği için programlara katıldım. Dini programlar yaptım. Programlarımda siyaset yapmadım. 18 yıldır kullandığım telefonumda ByLock olduğu söyleniyor. Benim telefonuma Bylock yüklenme özelliği yok. Benim hattıma girip ByLock kullanmış olabilirler. 2013-2016 yılında 18 kez yurt dışına çıktığım soruluyor. Ben turizm işi yapıyorum. Yılda 4-5 kez Umreye gidiyorum. Ayrıca yurt dışına birlikte çıktığım iddia edilen şahısları tanımıyorum. Benim FETÖ/PYD ile organik bağım yok. Pişmanlık yasasından yararlanmam da mümkün değil. Tahliyemi istiyorum ve tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

MAHKEME 'TUTUKLULUĞA DEVAM' DEDİ

Savcı, Sait A.'nın örgüt ile bağlantısıyla ilgili dosyada somut deliller bulunduğundan tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti Sait A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, ByLock tetkik raporunun Emniyet Genel Müdürlüğünden talep edilmesi ve diğer eksiklerin tamamlanmasını için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Karadeniz imamı ve eğitimci Sait A. 18 kez yurt dışıma çıkmasını mahkemede "Ben turizm işi yapıyorum. Yılda 4-5 kez Umreye gidiyorum" diye açıkladı.

Zekeriya FIRAT / (FOTOĞRAF İHA)

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