Karadeniz Kitap Fuarı gün sayıyor

Karadeniz 3. Kitap Fuarı, 21 Şubat Salı günü TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Altı gün sürecek fuar, yazarlar geçidine sahne olacak

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile hazırlanan Karadeniz 3. Kitap Fuarı, 21 Şubat Salı günü TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Altı gün sürecek fuar, 26 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkıları olacağına inanılan Karadeniz Kitap Fuarı’na 210 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken, fuar süresince panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliği düzenlenecek.



YAZARLAR GEÇİDİ

Karadeniz 3. Kitap Fuarı’nda aralarında Aysel Çelikel, Canan Karatay, Azra Kohen, Ataol Behramoğlu, Deniz Kavukçuoğlu, Ahmet Günbay Yıldız, Canan Tan, Ali Ural, Ayşe Kulin, Büşra Küçük, Canfeza, Nilgün Ilgaz, Mete Yarar, Mavisel Yener, Yılmaz Özdil, Aret Vartanyan, Elif Doğan, Enver Aysever, Pelin Çift, İsmail Saymaz, Koray Avcı Çakman, Uğur Koşar, Sinan Canan, Koray Yersüren, Bahadır Yenişehirlioğlu, Özgür Bolat, İbrahim Ö. Kaboğlu ve Nuray Sayarı’nın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

Girişin ücretsiz olduğu Karadeniz Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30, kapanış günü 26 Şubat 2017 tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edileceği belirtildi.