Trabzon'da bu yıl ilki düzenlenecek olan Karadeniz Müzikleri Festivali'nde geri sayım devam ediyor.

Trabzon'da bu yıl ilki düzenlenecek olan Karadeniz Müzikleri Festivali'nde geri sayım devam ediyor. Gala Gecesi 21 Mayıs'ta Forum Trabzon'da düzenlenecek olan festivalde Karadeniz müziğini en iyi yorumlayan sesler ödüllendirilecek.

Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan festivalin jüri üyesi ünlü sanatçı Resul Dindar, Karadeniz Müzikleri Festivali'nde iyi sesler çıkacağını umut ettiğini söyledi. Resul Dindar, festivali Karadeniz müzik ve dans kültürünün daha fazla tanınmasına faydalı olabilecek güzel bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Karadeniz Müzikleri Festivali'nin özellikle Karadenizli gençler ve tüm müzik sevdalıları için büyük bir fırsat olacağına inanıyorum. Gençlerin, kendini gösterebilmeleri, bulabilmeleri ve ne yapabileceklerini anlamaları için de güzel bir etkinlik olacak. Yarışma sonrasında dereceye giren katılımcılar ile albüm ve sahne çalışmaları yapılabilir, yarışmacılar birbirleriyle tanışma fırsatı yakalayıp, yeni müzik grupları oluşturabilirler. Festivalde iyi sesler çıkacağına inanıyorum, ancak yarışmacılardan beklentim iyi ses ve müzikten önce iyi insan olmaları. Çünkü iyi bir müzisyen olabilmek için önce iyi bir insan olmak gerekir" dedi.

"Festivali sabırsızlıkla bekliyorum"

Projeyi gördüğü ilk andan itibaren oldukça heyecanlandığını kaydeden Dindar, "Katılımın oldukça yoğun olması heyecanımı arttırıyor. Karadeniz'de festival tadında böyle bir yarışmanın yapıldığını daha önce duymamıştım, dahil de olmamıştım. Forum Trabzon'a bu kapsamda teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılacak arkadaşlar ile aynı coşkuyu yaşıyorum. Finalistlerle aynı sahneyi paylaşacağım için de ayrıca mutluyum" ifadelerini kullandı.

öte yandan amatör ya da profesyonel, müzikle ilgilenen herkesin başvurabildiği ödüllü ses yarışmasında birincilik ödülü 6 bin TL, ikincilik ödülü 4 bin TL ve üçüncülük ödülü 2 bin 500 TL olacak. Gecede ayrıca festivalde finale kalan katılımcılardan biri Kazım Koyuncu'yu Anma Özel Ödülü sahibi olacak.