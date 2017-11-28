Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Düzköy mevkiinde Trabzon istikameti yönünde heyelan meydana geldi. Yola gelen toprak ve kaya parçaları çift şerit olan yolu kısmen kapattı. Yetkililerin gerekli önlemi aldığı yolda gidişler tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. İHA
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Karadeniz sahil yolunda heyelan
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