Karadeniz sahil yolunda heyelan

Karadeniz Sahil yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Giresun-Trabzon arası yol tek şeride düştü.

Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Düzköy mevkiinde Trabzon istikameti yönünde heyelan meydana geldi. Yola gelen toprak ve kaya parçaları çift şerit olan yolu kısmen kapattı. Yetkililerin gerekli önlemi aldığı yolda gidişler tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. İHA