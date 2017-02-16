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Karadeniz Sahil Yolu'nun Sinop etabı sürüyor

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Karadeniz Sahil Yolu'nun Sinop etabı sürüyor
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde sık sık meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşandığını hatırlatarak, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sinop etabı proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde sık sık meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşımda olumsuzlukların yaşandığını hatırlatarak, Karadeniz Sahil Yolu'nun Sinop etabı proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 

Her iki ilçenin ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik proje çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Maviş, şöyle konuştu: "Bölgemizde bizim sağlıklı bir şekilde ulaşımı sağlayabilmemiz için benim seçim dönemlerinde söylediğim Sinop’un doğu kanadı olan Sinop Samsun arası yolu tamamlandı. Sinop’un kuyruğu olan Sinop-Boyabat arası yolumuz açıldı. Şimdi de batı kanadını tamamlayacağız. Yani Sinop’tan Ayancık’a, Ayancık’tan Türkeli’ne ve oradan da İstanbul üçüncü köprüye bağlanan Batı Karadeniz sahil yolunun Ayancık-Sinop arasının proje çalışması haziran ayında tamamlanacak. Buna bağlı olarak Türkeli-Ayancık arası proje çalışması da aralık ayında tamamlanacak. İnşallah bu sahil yolunda, haziran ayında tamamlanacak proje çalışmasından sonra bir daha heyelandan ve herhangi bir doğal afetten dolayı yollarımızın kesilmeyeceği bir düzeni bu  kurmuş olacağız." 

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