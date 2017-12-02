Karadeniz serenderden vazgeçmiyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tahıl ve bakliyat ambarları olarak bilinen serenderler günümüzde hala kullanılıyor.

Henüz buzdolabı, derin dondurucu, ambalaj ve saklama malzemelerinin bulunmadığı dönemlerde Karadeniz'de kullanılan ve 'serender' tabir edilen tahıl ve bakliyat ambarları, Ordu’nun birçok köyünde vazgeçilmeyen yerel özellik olmaya devam ediyor.

Fare, sincap ve diğer zararlıların ulaşmaması için dört ayak üzerine inşa edilen ve herhangi bir hayvanın erişememesi için ağaç dallarından uzakta olmasına özen gösterilen serenderlere her türlü kuru bakliyat, tahıl ve yiyecek maddeleri saklanabiliyor. Serenderlere mutlaka seyyar bir merdivenle çıkılırken, iş bittiğinde bu merdivenler asla yapıya dayalı bırakılmıyor. Ordu ili başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nin diğer illerinin köylerinde evlerin hemen yanında inşa edilen ve bölge kültürün bir parçası olan serenderler, mısır, ceviz, fındık, hurma ve fasulye gibi bakliyatlar için ambar görevi yapıyor.