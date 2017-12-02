  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 13 °C

Karadeniz serenderden vazgeçmiyor

»
Karadeniz serenderden vazgeçmiyor
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tahıl ve bakliyat ambarları olarak bilinen serenderler günümüzde hala kullanılıyor.

Henüz buzdolabı, derin dondurucu, ambalaj ve saklama malzemelerinin bulunmadığı dönemlerde Karadeniz'de kullanılan ve 'serender' tabir edilen tahıl ve bakliyat ambarları, Ordu’nun birçok köyünde vazgeçilmeyen yerel özellik olmaya devam ediyor. 

Fare, sincap ve diğer zararlıların ulaşmaması için dört ayak üzerine inşa edilen ve herhangi bir hayvanın erişememesi için ağaç dallarından uzakta olmasına özen gösterilen serenderlere her türlü kuru bakliyat, tahıl ve yiyecek maddeleri saklanabiliyor. Serenderlere mutlaka seyyar bir merdivenle çıkılırken, iş bittiğinde bu merdivenler asla yapıya dayalı bırakılmıyor. Ordu ili başta olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nin diğer illerinin köylerinde evlerin hemen yanında inşa edilen ve bölge kültürün bir parçası olan serenderler, mısır, ceviz, fındık, hurma ve fasulye gibi bakliyatlar için ambar görevi yapıyor. 

serender1.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ayda kaç fındık ihraç etti?02 Aralık 2017 Cumartesi 15:02
  • Yatak odamıza kadar giren robotlar dost mu düşman mı?02 Aralık 2017 Cumartesi 14:57
  • Doğtaş Kelebek Mobilya bu yıl da ‘Sektörünün En Beğenilen Şirketi’ seçildi02 Aralık 2017 Cumartesi 14:54
  • ‘Orta Gelir Eşiği’ Dijital Dönüşümle Aşılır!02 Aralık 2017 Cumartesi 14:52
  • Migros Engelsiz Mağazalarında İşaret Dili Bilen Çalışanlar02 Aralık 2017 Cumartesi 14:49
  • GLOBAL BLUE YENİ TAX FREE MOBİL UYGULAMASINI HİZMETE SUNUYOR02 Aralık 2017 Cumartesi 14:47
  • Uygunsuz asansörlere ceza yağdı02 Aralık 2017 Cumartesi 13:49
  • Köyü için ziraat mühendisi olacak02 Aralık 2017 Cumartesi 13:44
  • Tarihi konak restore edilecek02 Aralık 2017 Cumartesi 13:32
  • Yasin Sadakat adaylığını açıkladı01 Aralık 2017 Cuma 16:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti