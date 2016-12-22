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Karadeniz'de av yasağı şart oldu

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Karadeniz'de av yasağı şart oldu
Karadenizli balıkçılar bölgede en az 2 yıllık bir av yasağına gidilmesini aksi taktirde önümüzdeki yıllarda avlanacak balık bulmakta zorluk yaşanacağını ifade ediyor.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Aralık ayının bölgedeki balıkçılar için beklenildiğinden daha çetin geçtiğini söyledi. Doğu Karadeniz’de palamut sezonunun bittiğini, hamsinin ise avının az olması nedeniyle fiyatıyla el yakmaya devam ettiğini kaydeden Arslan, Karadeniz’de hava şartlarının olumsuz geçmesinin de balıkçılığı etkilediğini kaydetti.

Karadeniz’de balığın son yıllarda bitme noktasına geldiğini belirten Başkan Arslan, hamside ise tehlike çanlarının artık daha sık çalmaya başladığını söyleyerek, "Bizim kanaatimiz balık avı yasağı en az 2 yıl olmalı ki denizdeki balık kendisine gelsin ve bizim için bol, vatanda için ise ucuz bir sezon geçsin” şeklinde konuştu.

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