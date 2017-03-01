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Karadeniz’de Balık Türleri Azalıyor

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Karadeniz’de Balık Türleri Azalıyor
Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen "Karadeniz'de Nesli Tükenmek Üzere Olan Canlı Türleri, Sebepleri ve Alınacak Önlemler" konulu panelde söz alan...

Akçakoca Belediyesi tarafından düzenlenen "Karadeniz'de Nesli Tükenmek Üzere Olan Canlı Türleri, Sebepleri ve Alınacak Önlemler" konulu panelde söz alan panelistlerin ortak görüşü "Karadeniz en kısa zamanda koruma altına alınmalıdır" oldu.

Akçakoca'da "Karadeniz'de Nesli Tükenmek Üzere Olan Canlı Türleri, Sebepleri ve Alınacak Önlemler" konulu panel düzenlendi. Düzenlenen Paneli yöneten Deniz Temiz Derneği Gönüllüsü Osman Siral Tezel, "Karadeniz'de yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çok ciddi tehlike altında olduğunu, Karadeniz"in can çekiştiğini" söyledi.

"Karadeniz neden can çekişiyor? Karadeniz'de kaybolan türler nelerdir, sürdürülebilir eko sistem için ne tür önlemler alınabilir? Uluslararası işbirliği yapılmalı mı? Karadeniz'e dökülen akarsuların oluşturduğu kirlilik nasıl önlenebilir? Şeklindeki sorularla izleyicilerin dikkatini çeken Tezel, Karadeniz'i kirleten ve balık neslini azaltan faktörleri panelistlerin ortak görüşü olarak, üç gurupta özetledi. Birinci olarak, gemiler aracılığıyla transfer olan bazı denizanası türlerinin balık yumurtaları ve hamsi ile beslenmesi. İkinci olarak, aşırı avlanma, trolle avlanma, kum midyesi için yapılan dip taramaları. Üçüncü son olarak ise Kirlilik ve kimyasal atıklar.

Tezel'in ardından söz alan Tema Vakfı Kdz. Ereğli Sorumlusu Nilgün Durak ise, denizlerin kirlenmesini önlemek için yaptıkları çalışmaları anlattı. Karadeniz'de 161 balık türünden 59'unun tükendiğine dikkat çeken Durak, derhal önlem alınması gerektiğini söyledi.

Son panelist su altı dalış uzmanı Volkan Demircioğlu ise, konuşmasında 38 yıllık milli bir dalgıç olarak denizde bazı türleri hiç görmediğini, çoktan neslinin tükendiğini belirterek, bilinçsiz yapılan avlanmanın balık neslinin tükenmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi. Çok zor üreyen ve ancak temiz denizlerde yaşayabilen köpek balıklarının bile avlanmamalarına rağmen, balıkçıların bilinçsizce ağlarına takılmaları yüzünden yok olmayla yüz yüze kaldıklarını ifade ederek, Uzakdoğu pazarına kuyruk ve solungaçlarının satılması yüzünden bu türün de tükenme noktasına geldiğini söyledi.

Paneli düzenleyen Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de yaptığı kapanış konuşmasında, panelistlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "Karadeniz Bölgesinde var olan ülke balıkçılarıyla ortak bir sempozyum ya da çalışma yapabileceklerini söylerken, gelecek nesillere mutlaka zengin balık türleri bırakmak istediklerini sözlerine ekledi.

Balıkçı Barınağı kooperatif Başkanı, Mustafa Karakaş,ise en önemli etkenlerin aşırı avlanma ve çevre kirliliği olduğunu ifade etti.

Karadeniz’de Balık Türleri Azalıyor

Karadeniz’de Balık Türleri Azalıyor

Karadeniz’de Balık Türleri Azalıyor

Karadeniz’de Balık Türleri Azalıyor

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