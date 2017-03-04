Karadeniz’de Pide Rekabeti

Oldum olası Terme ile Bafra arasında pide rekabeti yaşanır. Her iki ilçe halkı, esnafı, yöneticileri Karadeniz’in en leziz, görünümü ile iştah kabartan, mideye oturmayan pidelerinin kendilerinin ki olduğunu dile getirirler.

Bu iddia, rekabet o denli ileri ki gitmiştir ki, büyük kentlerdeki Bafralı ve Termeli pide işletmecileri arasında kıyasıya yarış vardır. Aslında bu rekabet müşteriyi de memnun eder bir yandan. Bana göre her iki yörenin pidesinin farklı lezzeti var.

Bafra’nın kapalı ince uzun, gevrek pidesi ağza alındığında nasıl lezzet şölenine dönüşüyorsa, Terme’nin tereyağı ile zenginleştirilmiş, açık çok kuru olmayan pidesi de o denli damaklarda unutulmaz tat bırakıyor. Demem o ki, Terme’nin Bafra’nın görünümü ile farklı pideleri özellikle hafta sonlarını kavrulmuş turşu eşliğinde adeta şölene dönüştürüyor.

Terme ve Bafra, dillere destan pideleriyle adını duyurabiliyor, damaklara yayılan lezizliği övgü ile anlatılıyor. Yine de Samsun’un iki büyük ilçesi Terme ile Bafra arasında tatlı pide rekabeti yaşanıyor. Bu rekabet birbirlerini üzmeden, kırmadan gerçekleşiyor. Olması da gereken bu.

Aslında Karadeniz’in diğer illerindeki, yörelerindeki pideler de en az onlar kadar güzel, fırından çıkan sıcak nar gibi kızarmış görünümü ile iştah kabartır. Zaten Karadeniz halkının temel yiyeceği, mutfakların demirbaşıdır pide. Hafta sonlarının vazgeçilmezidir Karadenizli için. Nasıl hamsi bölge insanıyla özdeşleşmişse, pide için de aynısı söz konusudur.

Karadeniz tüm illeri ile birer pide kentidir. Görele’nin, Trabzon’un yuvarlak açık, içine Vakfıkebir tereyağı katılan, peynirli, kapalı kıymalı pideleri en az Terme ve Bafra kadar ün salmıştır. Yine Fatsa özellikle Bolaman, Ünye Çakırtepe’deki pidelerin damak çatlatan lezzetini anlatmaya gerek yok.

Zaten Karadeniz’e gelen turistin ilgi gösterdiği, mutlaka tattığı yiyeceklerin başında gelir o güzelim mis gibi tere yağ kokan, nar gibi kızarmış, uzayan pideler. Yani Karadeniz pidesi çok farklı, Türk mutfağında ayrı bir yere, öneme sahiptir.

Bu açıdan bakıldığında Terme’nin de, Bafra’nın da, Fatsa’nın da, Ünye’nin de, Görele’nin de Trabzon’un da pideleri Karadeniz’in ortak yiyeceği, ortak kültürüdür. Birini tercih edip, diğerini görmezden gelmek çok büyük haksızlık olur. Her biri kendine özgü damak çatlatan tatları barındırır.

Samsun’un pideleri ile meşhur Terme ve Bafra’yı diğer değerleri, kültürleri ile de ele almakta yarar var.

Biri Neyzen Tevfik Kolaylı’nın memleketi, Milli Park kuş cennetinin bulunduğu, diğeri dünyaca tanınan efsane Amazon'ların kenti. Özellikle Amazon efsanesi Terme için büyük bir turizm fırsatı.

Ne yazık ki, Terme de Bafra da bu kadar tarihi kültürü, doğa güzelliklerini, efsaneyi bir türlü istenilen düzeyde kullanamıyor, avantaja dönüştüremiyor. Yani ıskalıyor. Çok da yazık ediyor.

Tarihi kültürel varlıkları bünyelerinde barındırmalarına karşın son yıllarda artış olsa da yeterince turistin

ilgisini çekemiyor, yoksunluğunu derin şekilde hissediyorlar.

Son yıllardaki atılımlarla dezavantaj bir ölçüde avantaja dönüştürülmeye çalışılıyor. Terme'nin Miliç bölgesine yapılan turistik tesisler ilçe adına kazanım oldu. Bafra’nın UNESCO’nun koruma altına aldığı kuş cennetinde son yıllarda gözle görülen yatırımlar bu ilçeye artı olarak yansıyacak.

Kuş cennetine ev sahipliği yapan, Neyzen Tevfik'in memleketi Bafra, efsane Amazonlar'ın yaşadığı belirtilen Terme, bugüne dek kullanamadığı değerleri artık daha fazla değerlendirmeli, doğayı katletmeyecek yerli yatırımlarla turizmde öne çıkmalı.

Neden Bafra'nın Kolay köyünde Neyzen Tevfik Kültür Haftası, neden Terme’de Amazon Kültür ve Sanat Festivali yapılmasın?

Neden iki ilçe pidelerinin dışında festival ve etkinliklerle adını daha fazla duyurmasın? Tabii ki burada asıl görev Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe belediye başkanlarına, yerel yöneticilere, halka düşüyor.

O açıdan her iki ilçede, Karadeniz’in diğer birimlerinde doğa karşıtı olmayan, özgünlüğünü koruyan, yeşili ortadan kaldırmayan yerli yatırımlara fazlasıyla ihtiyaç var.

Eğer bu yönleri ile yatırım yapmazsanız, Uzungöl gibi, Ayder gibi, beton yığınına dönüşür o güzelim yerler.denizler, kıyılar, yaylalar. Ondan sonra feryat etseniz, bağırsanız ne çare?

Karadeniz, yeşil ve mavi tonun iç içe geçtiği doğası, görkemli yaylaları ile turizmde daha fazla ilgiyi hak ediyor.