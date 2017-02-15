Karadeniz'in 'göç' bilançosu

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü, Karadeniz'in göç rakamlarını açıkladı. Karadeniz'in büyük kentleri olan Samsun, Trabzon ve Ordu, en çok göç transferinin yaşadığı şehirler oldu. İstanbul ise herkesin ilk adresi

2016 yılında Doğu Karadeniz illerinin (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) diğer illerden aldığı göç 137 bin 818 kişi olurken, verdiği göç 98 bin 358 kişi olarak gerçekleşti.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) istatistikleri veritabanından derlediği bilgilere göre, 2016 yılında Trabzon ilinin aldığı göç 28 bin 680 kişi iken verdiği göç 26 bin 775 kişi oldu. Net göç bin 905 kişi net göç hızı ise binde 2,45 olarak gerçekleşti. Trabzon'un en fazla göç verdiği il 5 bin 260 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 938 kişi ile Gümüşhane, bin 855 kişi ile Ankara ve bin 419 kişi ile Samsun izledi. Öte yandan Trabzon'a en fazla göç 6 bin 108 kişi ile İstanbul’dan geldi. Bu ili bin 737 kişi ile Ankara, bin 557 kişi ile Samsun ve bin 499 kişi ile Rize takip etti.

ORDU’DAN GÖÇ EDENLERİN

YÜZDE 33,5’İ İSTANBUL’A GİTTİ

2016 yılında Ordu ilinin aldığı göç 42 bin 995 kişi iken verdiği göç 27 bin 229 kişi oldu. Net göç 15 bin 766 kişi net göç hızı ise binde 21,23 olarak gerçekleşti. Ordu'nun en fazla göç verdiği il 9 bin 121 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 2 bin 649 kişi ile Samsun, bin 802 kişi ile Ankara ve bin 096 kişi ile Giresun izledi. Ordu iline en fazla göç 21 bin 420 kişi ile İstanbul’dan geldi. Bu ili 3 bin 520 kişi ile Samsun, 2 bin 570 kişi ile Ankara ve bin 597 kişi ile Kocaeli izledi.

GİRESUN’A 35 BİN 376 KİŞİ GÖÇ ETTİ

2016 yılında Giresun ilinin aldığı göç 35 bin 376 kişi iken verdiği göç 20 bin 284 kişi oldu. Net göç 15 bin 092 kişi net göç hızı ise binde 34,54 olarak gerçekleşti. Giresun'un en fazla göç verdiği il 5 bin 848 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili bin 448 kişi ile Bursa, bin 419 kişi ile Kocaeli ve bin 412 kişi ile Trabzon izledi. Giresun iline en fazla göç 17 bin 935 kişi ile İstanbul’dan geldi. Bu ili 2 bin 784 kişi ile Kocaeli, 2 bin 534 kişi ile Bursa ve bin 305 kişi ile Trabzon takip etti.