Karadeniz'in virajlarını tarihe karıştıran proje

Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ana güzergahlardan biri olan 13 köprü ve 6 tünelden oluşan Dereli Yolu ile Eğribel Tüneli tamamlandığında sürücüler iç bölgelere ulaşımdaki virajlardan kurtulacak, daha konforlu yolculuk yapacak

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ve Sivas ile ulaşımını sağlayan güzergah üzerinde faaliyete geçirilecek Dereli Yolu Projesi'nde çalışmalar sürdürülüyor. Uzunluğu yaklaşık 25 kilometre olan yolun 6,5 kilometresi bölünmüş olarak inşa edilecek.

Yol güzergahında toplam uzunlukları 5 kilometreyi bulan 6 tünel ile 1 kilometreyi bulan 13 köprü yer alıyor. Projenin toplam maliyeti ise 232 milyon lira. Şebinkarahisar İlçesi'nde, kış aylarında 1 metreyi aşan kar kalınlığı, tipi ve fırtına nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne inşa edilen Eğribel Tüneli'nin de tamamlanması, sürücüleri virajlı ve zor yollardan kurtaracak. Giresun Valisi Hasan Karahan, ulaşım konforu açısından köprü ve tünellerin önemine dikkati çekerek, projenin 2019 yılına kadar devam edeceğini kaydetti.

TÜNEL 2017'DE HİZMETE AÇILACAK

Eğribel Tüneli inşaatının ise çift yönlü olarak devam ettiğini anlatan Karahan, "Kışın şu anda da Eğribel Geçidi'ni aşabilmek sıkıntılı. Bu korkular do ortadan kalkacak. Yaz, kış Karadeniz’den İç Anadolu’ya rahatlıkla ulaşım sağlanacak. Tünel 2017 yılında hizmete açılacak" dedi. Karadeniz'in çok engebeli ve virajlı yolları olduğuna dikkati çeken Karahan, Dereli Yolu Projesi ile virajları en aza indireceklerini dile getirdi.

TURİZM VE TİCARET GELİŞECEK

Giresun'un son yıllarda turizm yönünün gelişme gösterdiğini dile getiren Karahan, ulaşımın kolaylaşmasıyla iç bölgelerdeki turizmcilerin Karadeniz yaylalarından yaz kış istifade edebileceğini aktardı. Vali Karahan, Dereli Yolu ve Eğribel Tüneli'nin tamamlanmasıyla Giresun limanının faaliyetlerinin artacağına işaret ederek, "Limandan gemilerle taşınan malzemelerin İç Anadolu'ya bu yoldan daha rahat, daha çabuk, daha konforlu geçeceğini düşünüyoruz. Ticari, sosyo kültürel hayat, bu yolların daha fazla kullanılmasıyla büyüyecek gelişecek" şeklinde konuştu.