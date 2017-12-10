Karadere Caddesi Yeni Yüzüne Kavuştu

Serdivan Belediyesi tarafından, Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları kapsamında Karadere Caddesi'nde başlatılan dönüşüm projesi tamamlandı.

Serdivan Belediyesi tarafından, Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları kapsamında Karadere Caddesi'nde başlatılan dönüşüm projesi tamamlandı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Karadere Caddesi'nin alt ve üst yapı çalışmalarıyla tamamen yenilendiğini belirterek, "700 metre uzunluğundaki caddenin altyapı çalışmaları SASKİ tarafından tamamlanmıştı. Görüntü kirliliğine sebep olan elektrik hatları da SEDAŞ yetkilerince yer altına alındı. Ekiplerimiz asfaltlama çalışmalarının ardından hat boyunca yaya yollarını baskı beton ile kapladı. Güzergah üzerine monte edilen 73 adet aydınlatma direğiyle de caddemiz modern bir görünüme kavuşmuştur" dedi.

Çalışmalar kapsamında farklı lokasyonlarda istinat duvarları ve araç park noktaları yapıldığına da değinen Alemdar, "İstinat duvarları, Karadere Caddesi'nin mimari bütünlüğü ile uyumlu olacak görünümde kayrak taşı ile kaplandı. Ayrıca farklı noktalarda yapılan ceplerle de toplamda 20 araç kapasiteli park noktası oluşturuldu" diye konuştu.

Başkan Alemdar, Bağlar Caddesi ile Altınışık ve Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi'ni birbirine bağlayan Karadere Caddesi'nin yenilenen yüzüyle Serdivanlılara hizmet vereceğini söyledi.