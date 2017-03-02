Karaduman, “Maden Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz”

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu Beldesindeki Türkiye Taşkömürleri Kurumu Kozlu müessese Müdürlüğü'ne...

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu Beldesindeki Türkiye Taşkömürleri Kurumu Kozlu müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 263 maden işçisini andı.

Karaduman açıklamasında, "Zonguldak; ekmeğini yerin yüzlerce metre altından kazananların şehri. Ülkemizin kalkınmasına yerin yüzlerce metre altından çıkardığı taş kömürü ile destek olan karaelmas diyarı. Madenlerde onlarca, yüzlerce maden şehidi verdiğimiz emekçi kenti. 3 Mart 1992 tarihinde TTK Kozlu müessesinde yaşanan grizu patlaması sonucu 263 canımızı kaybettiğimiz şehir. 3 Mart 1992 de kaybettiğimiz ve tüm maden şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları Şad, mekanları cennet olsun" dedi.