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Karaer; “20 Bin Sağlık Çalışanı İstihdamı Yapılmalı”

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Karaer; “20 Bin Sağlık Çalışanı İstihdamı Yapılmalı”
Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlık personelinin iş yükünün azaltılması için 20 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması...

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlık personelinin iş yükünün azaltılması için 20 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerektiğini belirtti.

Son zamanlarda gündeme gelen memurların özlük hakları ve iş güvencesine yönelik tartışmalara değinen Baki Karaer, "İş güvencesi bizim kırmızı çizgimizdir. Kimseyi bu kırmızı çizgimizle oynatmaya müsade etmeyeceğiz. Biz, sendikacılığı ücret boyutuna hapsetmedik. Koltuk sevdalısı da değiliz. Kuruş değil, duruş sendikacılığı yapıyoruz. Ülke meselelerimiz, geleceğimiz söz konusu olduğunda nasıl meydanlara iniyor, sorumluluk almaktan kaçınmıyorsak, sendikal kırmızı çizgilerimiz ihlal edildiğinde de bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"20 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılmalı"

Sağlık personelinin iş yükünün çok ağır olduğunu savunan Baki Karaer, son 2-3 yılda ancak 5 ile 7 bin civarında bir istihdam gerçekleştirildiğini ve en az 20 bin sağlık çalışanı alımının yapılması gerektiğini kaydetti.

"Döner sermaye adaletsiz"

Sağlık kurumlarında adaletsiz, çalışma barışını bozan bir döner sermaye sisteminin işletilmeye çalıştığını iddia eden Karaer, şunları söyledi: "Sağlık-Sen'in en büyük görevi bu sistemin değiştirilmesi olacaktır. Bir havuz sistemi kurulmuş. Bu havuzun ustası beceriksiz. Muslukları yan yana yapması lazım. Herkes emiğine karşılık musluğu açacak. En üstteki genel idari ve yardımcı hizmetler. Suyun yukarıya çıkma ihtimali yok. İkinci musluk sağlık çalışanları musluğu. Zaman zaman su akıyor. Ama çoğu zaman fısss sesi geliyor. Hekimlerin musluğu basınçlı, her zaman akıyor. Diğer sağlık çalışanlarının, hekimlerin aldıklarında gözü yok. Hatta kendi aralarında adaletsiz bir dağılım olduğunu düşünüyoruz. Bu sistem yapılan düzenlemeyle yamalı bohçaya döndü. SASAM olarak bir çalıştay yaptık. Adil ve barışcıl bir sistemin nasıl olması gerektiğine dair bir çalıştay yaptık. Sonucu Sağlık Bakanımız Sayın Akdağ ile paylaştık. Döner sermaye dönmemeye başladı. İdarecilerimize üzülüyorum. Haklılar dağıtamıyorlar, çünkü yok. Dağıtılabilir döner sermayenin artırılması gerekiyor. Döner sermaye üzerindeki mali yüklerin azaltılması, bazılarının genel bütçeye aktarılması gerekiyor. Bu sistem en kısa sürede değişmeli"

Baki Karaer, Sağlık-Sen'in yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması ve sözleşmelilerin kadroya alınmasının takipçisi olduğunu sözlerine ekledi.

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