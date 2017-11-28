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Karafırtınalar: "Gol Yemeden Bu İşi Bitirmek İstiyoruz"

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Karafırtınalar: "Gol Yemeden Bu İşi Bitirmek İstiyoruz"
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımıyla birlikte çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada,...

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, takımıyla birlikte çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada, galibiyet serisini gol yemeden devam ettirmek istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin ilk 10 haftasında topladığı 8 puanın ardından yaptığı teknik direktör değişikliğiyle son 3 haftada 9 puan almayı başardı. Takımla birlikte çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının coşkusundan, istek ve arzularından memnun olduğunu dile getirdi.

Son haftalarda ağır bir periyottan geçtiklerini ifade eden Sait Karafırtınalar, "14 günde 4 tane maç oynayacağız. Bunlardan 3 tanesi deplasman olacak. Hakikaten ağır bir periyottan geçiyoruz. Deplasmanda gol yemeden alınan 6 puan takımın geleceği açısından çok önemliydi. Şimdi hedeflerimiz çok daha farklı. İlk geldiğim gün de çok farklı hedeflerim var demiştim. Ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Oyuncular da bunun farkına vardı, özgüvenleri arttı. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bunu devam ettirip aynı coşkuyla, kaliteli oyunla gol yemeden bu işi bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yarın Kasımpaşa ile oynanacak Ziraat Kupası karşılaşmasında farklı bir 11 ile çıkabileceklerini belirten Karafırtınalar, "Pazartesi günü Gaziantep'le oynadık. Bolu'ya geldik ve 2 gün idman yapıp Elazığ'a gittik. 30 saatten fazla yolculuk yaptk. Yine bir deplasman yapacağız ve 4 saatlik yolculuğumuz var. Kupa karşılaşmasında oyuncularda ciddi bir rotasyon yapacağız. Aşağı yukarı 11 oyuncunun tamamını değişik oynatabiliriz. Bu değişiklik, kupada iddiamız yok anlamına gelmesin, tabi ki kupada da iddialıyız. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz" dedi.

Karafırtınalar, ligin ilk yarısını kapattıklarında puan hedefinin olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Öyle bir puan hedeflemedim. Hedefim her maçı kazanmak. Oyuncularımızı da kazanabiliriz diye motive etmeye çalıştık. Çıktığımız 3 maçı da kazandık ve bunu onlar da gördü. Sonuna kadar hepsini kazanacağız anlamına gelmiyor ama kazanabiliriz de. Çünkü bu takımda potansiyel var" cevabını verdi.

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