Karahallılılar ‘Tarhana Gecesi’nde Buluştu

İstanbul'da faaliyet gösteren Uşak ili Karahallılar Vakfı tarafından 27 yıldır düzenlenen Geleneksel Tarhana Gecesi bu yıl da renkli görüntülere sahne...

İstanbul'da faaliyet gösteren Uşak ili Karahallılar Vakfı tarafından 27 yıldır düzenlenen Geleneksel Tarhana Gecesi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

BJK Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, Karahallılar Vakfı kurucu başkanı Prof. Dr. Servet Karahan, Egebir başkanı Hüseyin Reşit Öz, Çivrilliler Vakfı başkanı Op. Dr. Hüseyin Güngören, Egebir Genel Sekreteri Av. Alaattin Kölgesiz, Uşaklılar Vakfı yönetim kurulu üyeleri, Karbasanlılar Dernek Başkanı Mehmet Halil Akkuş, Emniyet Müdürü Vedat Mercan, İstanbul Hospital Başhekimi Dr. Mustafa Kuzdere, Karahallılar Vakfı eski başkanlarından Dr. Ercüment Bursalı ve Ahmet Bursalı'nın konuk olarak bulunduğu Geleneksel Tarhana Gecesi'ne İstanbul'da ikamet eden 320 Karahallılı katıldı.

Mazereti nedeniyle geceye katılamayan Uşak Valisi Ahmet Okur ve Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu büyük boy bir çelenk ve telgraf göndererek davetlilere selamlarını iletti.

Sunuculuğunu Sevim Aşık ve Burcu Gencer'in birlikte yaptığı gece Karahallılar Vakfı Başkanı Bekir Sağsöz'ün açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra söz alan Hanımlar Komisyonu onursal başkanı Op. Dr. Hatice Karahan vakıf ve Hanımlar Komisyonu faaliyetlerinden bahsetti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan gecenin ilk sanatçısı Ankaralı Cansu Çavuş söylediği hareketli şarkılarla özellikle genç seyircileri coşturdu. Bir saat süreyle sahnede kalan genç sanatçı performansıyla davetlilerden tam not aldı. Sanatçıya Sibel Can'ın orkestra şefi Baki Kemancı ve arkadaşları eşlik etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da davetlilere Karahallı'dan özel olarak getirtilen tarhana çorbası ikram edildikten sonra yemek servisi başladı.

Yemek sırasında sahneye çıkan Gençlik Komisyonu başkanı Bülent Taş, Mesut Cirit, Dilruba Çolak, Burcu Gencer ve Hilal Gencer'den oluşan ekip mahalli kıyafetlerle Harmandalı ve Çökertme zeybeği oynayarak geceye ayrı bir renk kattı.

Oyunun ardından verilen arada Karahallılar Vakfı'na yaptığı maddi ve manevi katkılardan dolayı Hüseyin Mican, Bülent Tezcan, Hüseyin Gencer, Dr. Esin Yentürk, Mehmet Akkuş ve Eczacı Fatma Derya'ya birer plaket verildi.

Plaket töreninin ardından sahneye çıkan Prof. Dr. Servet Karahan, Bekir Sağsöz, Şerif Gürel, Veli Kaya ve Bülent Taş'dan oluşan ekip oynadıkları Yörük Ali ve Kerimoğlu zeybeğiyle geceye ayrı bir renk kattılar.

Gecenin final bölümünde sahneye çıkan Uşaklı sanatçı Halil Bescioğlu söylediği sanat ve halk müziği eserleriyle seyircilerden büyük alkış topladı. Sanatçıya birinci bölümde olduğu gibi Baki Kemancı ve orkestrası eşlik etti.

İki saate yakın sahnede kalan sanatçı Halil Bescioğlu ve Baki Kemancı orkestrasının icra ettiği canlı müzik eşliğinde özellikle gençler olmak üzere davetliler doyasıya eğlenme imkanı buldular.