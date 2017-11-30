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Karahasanoğlu Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti

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Karahasanoğlu Başkan Gürkan’ı Ziyaret Etti
Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, Karahasanoğlu'nun hayatını davasına adayan bir isim olduğunu söyledi.

Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, beraberinde Yeni Akit Gazetesi yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kendisi bir ömür bir davaya vakfetmiş, bugün de ben kendisi ile ilk kez karşılaştım ve etkilendim. Sağ olsun gecesini gündüzüne katarak, mesai kavramı olmadan ömrünü bu memleketin birliği, beraberliği, dirliği, düzeni ve imanlı, sağlıklı bir nesil yetişmesi için gayret gösteren ve netice itibariyle de bu konuda ilk başlarda çok sıkıntılı bir süreç yaşamalarına rağmen, şu anda da Cenab-ı Allah halisane niyetlerinin neticesi itibariyle de bugün hakikaten Türkiye şartlarında huzurlu bir ortamda ve horlanmadan, ötelenmeden itibar edilen, şeref duyulan bir konumda olması, bu davaya verdiği hizmetin ve geçmişteki meşakkatin tezahürü olarak nitelendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ise, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etmekten ve Malatya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu davaya elhamdülillah ne kadar hamd etsek azdır. Ben 1969 yılında Milli Nizam Partisi'nde bir yıl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım.1969'dan sonra 1973'de yine Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım. 1975'de İl Gençlik Kolu Başkanlığı, 1976'da Ankara'da teşkilatlandırma genel sekreterliği, 1979'dan sonra Milli Gazetede Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başladım. O günlerden bugünlere geldik. Meşakkatlerden sonra her yokuştan sonra bir iniş oluyor. 28 Şubat süreçlerini yaşadık. 312 generaller davalarını yaşadık. Gazeteler kapatıldı. Yazarların evleri haczedildi. Hepsinden yüzümüzün akıyla çıktık" diye konuştu.

Başkan Gürkan, ziyaret sonrası Yeni Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve beraberindekilerle birlikte Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasını gezdi.

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