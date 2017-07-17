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Karahisar Gençlik Merkezi 15 Temmuz Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi

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Karahisar Gençlik Merkezi 15 Temmuz Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi
Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anma Günü" etkinlikleri kapsamında demokrasi şehitleri anısına satranç...

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü "15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anma Günü" etkinlikleri kapsamında demokrasi şehitleri anısına satranç turnuvası düzenledi.

Karahisar Gençlik Merkezinde düzenlenen satranç turnuvasına 20 öğrenci katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva sonunda turnuvaya katılan tüm öğrencilere başarı belgesi ve Türk Bayrağı verildi. Turnuva sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Satranç oyunun öneminden bahseden Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz tarafından Satranç Antrenörü ve İl Hakemi Aliye Mete Sert'e yapmış olduğu emeklerden dolayı teşekkür edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı logolu tabak hediye edildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle turnuva sonlandırıldı.

Karahisar Gençlik Merkezi 15 Temmuz Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi

Karahisar Gençlik Merkezi 15 Temmuz Anısına Satranç Turnuvası Düzenledi

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