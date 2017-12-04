Karakaya: "Devlet Bahçeli Köprüsü Türkiye’nin Eseri Olacak"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, "Adana her tarafta taşrasından, köyünden, kasabasından, ilçesinden merkezine her alanda...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, "Adana her tarafta taşrasından, köyünden, kasabasından, ilçesinden merkezine her alanda tarihinde görmediği hizmeti görüyor" dedi.

Karakaya, bazı programları kapsamında geldiği Adana'da bir dizi ziyaret, gezi ve incelemelerde bulundu. Karakaya, Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı yapılan "Türkiye'nin En Büyük Kitap Anıtı'nı, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in 100. doğum yılına özel yapılan dikey bahçeyi, Taşköprü, tarihi Adana Kız Lisesi gibi mekanları gezdi.

MHP Adana İl Başkanı Sertan Duran, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay, MHP İl Sekreteri Av. Fatih Kürşat Mert, MHP İl Başkan Yardımcısı Sedat Özer, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Arife Kaytancı'nın da hazır bulunduğu gezi ve incelemeler kapsamında Devlet Bahçeli Köprü inşaatını, yol çalışmalarını, kavşak çalışmalarını da yerinde gören Karakaya "Adana'da yoğun bir çalışma var. Bunu görmek lazım" dedi.

"Görmek için göz lazım, izan lazım, vicdan lazım"

Karakaya, Adana'da son üç yılda çok önemli hizmetler yapıldığını belirterek, "Adana'nın çehresi değişti, değişmeye devam ediyor. Adana her tarafta taşrasından, köyünden, kasabasından, ilçesinden, merkezine kadar tarihinde görmediği hizmeti görüyor. Şimdiye kadar devlet gücüne rağmen su hasreti çeken, yol görmeyen köylerimiz, yaylalarımız vardı. Şimdi bunlar yapıldı ve devam ediyor. Kırsal kalkınmayı teşvik eden çalışmalar var. Hollanda'ya çiçek ihraç ediliyor. Hastalar, bakıma muhtaç insanlar evlerinde hizmet görüyor. On binlerce öğrenciye eğitim hizmeti sunuluyor. Kent içinde ulaşımı daha kolay hale getirecek yol ve kavşak çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Devlet Bahçeli Köprüsü ise, Adanalıların gurur duyacağı ve Türkiye'nin en önemli eserlerinden biri olarak bitirilmiş olacak inşallah. Bütün bunlar Hüseyin Sözlü başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Tüm bunları MHP'li bir belediye yapıyor diye yan bakmamak lazım. Bunları görmek için göz lazım, ama göz yetmiyor izan lazım, o da yetmiyor bir de vicdan lazım" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya, milletvekili olarak kendilerinin de Ankara'da Adana'nın tüm sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Adana ülkemizin en önemli illerinden biridir. Elbette iç göçün etkisi, 200 binin üzerinde Suriyeli mültecinin getirdiği büyük yükler var. Ekonomik ve sosyal yönden sıkıntıları had safhada olan, işsizliğin yoğun hissedildiği ve birikmiş sorunları yaşayan bir kentimiz. Bizler de Ankara'da tüm gücümüzle bu sorunları takip ediyor, gündeme getiriyor, çözüm için çaba veriyoruz. Adana'daki teşkilatlarımızın, yerel yönetimlerimizin üstün gayretleriyle ve hepimizin ortak çabasıyla Adana'nın önü açıktır. Bundan kuşkum yok" şeklinde konuştu.