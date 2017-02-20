Karakeçililer Adana’da Dernekleşti

Adana'da, Karakeçililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Adana'da, Karakeçililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Anadolu'ya yerleşen, Oğuzların iki kolundan biri olarak görülen Bozokların, Kayı boyuna mensup olan Karakeçili Aşireti'nin Adana'da kurulan derneğin açılışına aşiret mensubu kişiler katıldı.

Karakeçililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Eyüp Tokmak, aşiretin sosyal sorumluluk projelerinde sürekli yer aldığını belirterek, "Bizler, her yıl Ertuğrul Gazi Türbesi'nde, Ertuğrul Gazi'yi anma ve Söğüt Şenlikleri düzenlemekteyiz. Ayrıca, 1999 yılından bu yana Şanlıurfa'da Geleneksel Karakeçili Şenlikleri ve Kırıkkale'de 1995 yılından beri Karakeçili Uluslararası Kültür Şenliği düzenlemekteyiz. Bu derneği de Adana'da sosyal ve kültürel yönden yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, kendi kültürümüzü tanıtmak amacıyla kurduk" dedi.

Başkan Tokmak ayrıca, herkesi derneğe üye olup Karakeçili kültürüne sahip çıkmaya davet etti.