Karaköprü Belediyespor : 1 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor : 1

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Karaköprü Bldspor, kendi evinde Malatya Yeşilyurt Bldspor'u ağırladı.

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Karaköprü Bldspor, kendi evinde Malatya Yeşilyurt Bldspor'u ağırladı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Bölgesel Amatör Ligde 2. Grupta mücadele eden Karaköprü Bldspor, kendi evinde Malatya Yeşilyurt Bldspor'u ağırladı. İlk sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma Malatya Yeşilyurt Bldspor maçın ilk dakikasında Vedat'ın attığı golle 1 - 0 öne geçerken Karaköprü Bldspor ise 69. dakikada İbrahim Ülüm'ün attığı golle beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca her iki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.