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Karak’tan Birlik Çağrısı

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Karak’tan Birlik Çağrısı
Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı ve başkan adayı Mahmut Karak, yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi tüm kente birlik ve beraberlik çağrısında...

Mersin İdmanyurdu Asbaşkanı ve başkan adayı Mahmut Karak, yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi tüm kente birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Yarınki genel kurulda, Mersin İdmanyurdu'nun tarihinin en demokratik seçimlerinden birini yaşanacağını savunan Karak, "Kulübün en zor döneminde Ali Tekin ile birlikte yönetimi devraldık. Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmemize rağmen yorulmadık, yılmadık. Ancak geldiğimiz noktada Ali Tekin'in istifası ile genel kurul sürecine girdik. Mersin İdmanyurdu'nu kurtarabilmek ve yeniden eski günlerine döndürebilmek adına görevden bir kez daha kaçmadım ve aday oldum. Yönetim listem ile birlikte bu zorlu süreçte Mersin İdmanyurdu'nun menfaatine çalışacağız ve kulübümüzü bulunduğu bu zor süreçten kurtarabilmek için çalışacağız" dedi.

Genel kurula tüm kenti ve taraftarları davet eden Karak, "Gelin hep birlikte Mersin idmanyurdu'na sahip çıkalım. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Güç birlikten doğar. Kısır çekişmeler bu takımı kurtaramayacaktır. Taşın altına hep birlikte elimizi koyalım ve kentin takımı olan Mersin İdmanyurdu'nu kurtaralım" diye konuştu.

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