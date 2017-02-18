Karaman: "Hatayı Yaptık Ve Deneyimli Takım Cezayı Kesti"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bir hata yaptıkları karşılaşmada deneyimli takımın cezayı kestiğini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bir hata yaptıkları karşılaşmada deneyimli takımın cezayı kestiğini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında, taraftarlara güzel ve tempolu bir maç izlettirdiklerini belirterek, "Maç başında Galatasaray'ın kadroda olmayan oyuncularının yerine mevcut oyuncular görüp oyun içi dizilişleri ile maç içinde taktik değişikliği yapabilir miyiz düşüncesi ile oyuna başladık. Oyunun ilk bölümlerinde rakibin özelliklerini iyi kontrol eden bir görüntü verdik. Topu kaptırdığımızda iyi pasla atağa çıkabilsek gol yollarında daha fazla avantaj elde edebilirdik. Yediğimiz golde top bizdeydi. Galatasaray'ın hücumu baskısı yoktu. Biz bir hata yaptık ve deneyimli takım hemen cezayı kesti" dedi.

Karaman, "İkinci yarıda fiziksel özelliklerimizi takım oyunu ile daha fazla sahaya yansıttık. 1-0 rakip için avantajdı. Ama biz tempomuzla maçı berabere getirdik. Yine iyi bir atak yapsak bugün farklı bir skorla sahadan ayrılabilirdik. İyi mücadele eden bir takımımız var. Taraftarımızın desteği ile sahamızda oynayacağımız Kayserispor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.