  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Karaman’a Gönderilen Üç Yeni Ambulans, Göreve Başladı

» »
Karaman’a Gönderilen Üç Yeni Ambulans, Göreve Başladı
Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a gönderilen üç yeni ambulans göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a gönderilen üç yeni ambulans göreve başladı.

Ambulansların göreve başlamasıyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Musa Şahin, "İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde toplam 29 ambulansımız mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Obez ambulansı, dört tanesi de kış zamanında kullanılan paletli ambulanstır. Bakanlığımızın gönderdiği bu ambulanslarla beraber şu anda ilimizde 32 tane ambulansımız mevcuttur. Ambulanslarımızın yaş ortalaması ikidir. Genç bir filoya sahibiz. Şu anda günlük ortalama 85 vakaya çıkıyor ekiplerimiz. İlimiz de ise toplam 13 istasyonumuz bulunmaktadır. İl dışına ayda ortalama 110 hasta sevkimiz oluyor. Yeni gelen bu ambulansların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Ambulansların ilimize kazandırılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen başta bakanlığımız olmak üzere valimiz ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından ambulansların göreve başlaması nedeniyle dua yapıldı. Duanın ardından Karaman Valisi Fahri Meral ambulansın direksiyonuna geçerken, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de yanına oturdu. Vali Meral ve Milletvekili Şeker, görevlilerden ambulansların özellikleri ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker ile daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaman’a Gönderilen Üç Yeni Ambulans, Göreve Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Giresun’un Espiye İlçesindeki Su Sıkıntısı21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Sağlık Bakanlığından ‘Ferhat Göçer’ Açıklaması21 Eylül 2017 Perşembe 17:43
  • Adanalı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı21 Eylül 2017 Perşembe 17:33
  • İlkadım’da Yollar Gönülleri De Birbirine Bağlıyor21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Tamircilerden Başkan Karael’e Ziyaret21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Prof. Dr. Şimşirgil: "Fetö Projeleri İle Mücadeleyi Gösterecek Bir Başlangıçtır"21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • Ak Parti İl Başkanı Keskin’in Acı Günü21 Eylül 2017 Perşembe 17:23
  • İhracat Ürünlerine Sıkı Denetim21 Eylül 2017 Perşembe 17:18
  • Polis Çocukları Böyle Uyardı21 Eylül 2017 Perşembe 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti