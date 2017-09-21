Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a gönderilen üç yeni ambulans göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman'a gönderilen üç yeni ambulans göreve başladı.

Ambulansların göreve başlamasıyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir tören düzenlendi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Musa Şahin, "İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde toplam 29 ambulansımız mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Obez ambulansı, dört tanesi de kış zamanında kullanılan paletli ambulanstır. Bakanlığımızın gönderdiği bu ambulanslarla beraber şu anda ilimizde 32 tane ambulansımız mevcuttur. Ambulanslarımızın yaş ortalaması ikidir. Genç bir filoya sahibiz. Şu anda günlük ortalama 85 vakaya çıkıyor ekiplerimiz. İlimiz de ise toplam 13 istasyonumuz bulunmaktadır. İl dışına ayda ortalama 110 hasta sevkimiz oluyor. Yeni gelen bu ambulansların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Ambulansların ilimize kazandırılmasında bizlere desteklerini esirgemeyen başta bakanlığımız olmak üzere valimiz ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından ambulansların göreve başlaması nedeniyle dua yapıldı. Duanın ardından Karaman Valisi Fahri Meral ambulansın direksiyonuna geçerken, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker de yanına oturdu. Vali Meral ve Milletvekili Şeker, görevlilerden ambulansların özellikleri ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Törene, Karaman Valisi Fahri Meral, Ak Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker ile daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.