Karaman’da 492 Toki Konutu İçin Kura Çekildi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Kırbağı Konut Projesi" kapsamında Karaman'da yapılan 492 konut için kura çekilişi yapıldı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Kırbağı Konut Projesi" kapsamında Karaman'da yapılan 492 konut için kura çekilişi yapıldı.

Konutlar için kura çekilişi Kazımkarabekir Spor Salonunda yapıldı. Çekiliş öncesi kuraya katılan vatandaşların bir hayli heyecanlı oldukları gözlendi. Hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura çekilişinin ardından belirlendi. Kurada isimlerinin okunduğunu duyan bazı vatandaşlar sevinerek gözyaşlarına hakim olamazken, ismi çıkmayanlar da büyük üzüntü yaşadı.