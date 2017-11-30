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Karaman’da 5 Katlı Apartmanın Teras Katında Çıkan Yangın Korkuttu

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Karaman’da 5 Katlı Apartmanın Teras Katında Çıkan Yangın Korkuttu
Karaman'da 5 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın, bitişikteki diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaman'da 5 katlı bir apartmanın teras katında çıkan yangın, bitişikteki diğer binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 689 Sokak'ta bulunan 5 katlı Erkin Apartmanı'nın teras katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, teras katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevre güvenliği alarak apartmanda oturanları tahliye etti. Yaşanabilecek her ihtimale karşı yangın yerinde sağlık ekibi de çağrıldı. Dört itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, iki saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, teras katında üniversite öğrencisinin kaldığı öğrenildi.

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