Karaman’da Afgan Ailenin Kaldığı Evin Çatısı Yandı

Karaman'da Afgan ailenin kaldığı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da Afgan ailenin kaldığı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Yeni Mahalle 302 Sokak'ta bulunan tek katlı kerpiç evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Afganistanlı ailenin kaldığı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle korkarak baygınlık geçiren bir Afgan kadına sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi. İtfaiye, evin bahçesinde bulunan çöplerin yakılmasından dolayı alevlerin çatıya sıçradığını tespit etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.