  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Karaman’da Afgan Ailenin Kaldığı Evin Çatısı Yandı

» »
Karaman’da Afgan Ailenin Kaldığı Evin Çatısı Yandı
Karaman'da Afgan ailenin kaldığı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Karaman'da Afgan ailenin kaldığı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Yeni Mahalle 302 Sokak'ta bulunan tek katlı kerpiç evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Afganistanlı ailenin kaldığı evin çatısından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle korkarak baygınlık geçiren bir Afgan kadına sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi. İtfaiye, evin bahçesinde bulunan çöplerin yakılmasından dolayı alevlerin çatıya sıçradığını tespit etti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da Afgan Ailenin Kaldığı Evin Çatısı Yandı

Karaman’da Afgan Ailenin Kaldığı Evin Çatısı Yandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı07 Mayıs 2017 Pazar 13:58
  • Kuyu Kazarken Suçüstü Yakalandılar07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
  • Minibüsün Çarptığı Küçük Kız “Bir Şeyim Yok” Diyerek Ağladı07 Mayıs 2017 Pazar 13:53
  • Düğünden Dönen Aile Kaza Yaptı: 1 Ölü, 6 Yaralı07 Mayıs 2017 Pazar 13:38
  • Batan Gemiden Olduğu Düşünülen Mühimmat Karasu Sahiline Vurdu07 Mayıs 2017 Pazar 13:33
  • Tekirdağ’da Fetö Operasyonunda 6 Memura Gözaltı07 Mayıs 2017 Pazar 13:28
  • Kaplumbağayı Ezmemek İçin Manevra Yapınca Takla Attı07 Mayıs 2017 Pazar 13:08
  • Sahte Evrakla Kredi Çekmeye Çalışan 2 Şahıs Tutuklandı07 Mayıs 2017 Pazar 13:03
  • Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti07 Mayıs 2017 Pazar 12:58
  • Kağıthane’de Silahlı Soygun07 Mayıs 2017 Pazar 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti