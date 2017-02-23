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Karaman’da Aranan 12 Kişiden 3’ü Tutuklandı

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Karaman’da Aranan 12 Kişiden 3’ü Tutuklandı
Karaman'da değişik suçlardan yakalanan 12 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman'da değişik suçlardan yakalanan 12 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında 3 ay ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir" denildi.

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