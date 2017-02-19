Karaman’da Aranan 21 Kişiden 11’i Tutuklandı

Karaman'da değişik suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 21 kişiden 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Karaman'da değişik suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 21 kişiden 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonlarda haklarında 25 gün ile 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi ile haklarında adli para cezası bulunan 10 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, kesinleşmiş hapis cezası olan 11 kişi tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir" denildi.