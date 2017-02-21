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Karaman’da Beyazkent-siyahser Üst Geçidi Hizmete Başladı

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Karaman’da Beyazkent-siyahser Üst Geçidi Hizmete Başladı
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Beyazkent ve Siyahser mahallesini birbirine bağlayan ve hizmete açılan yeni yaya üst geçidinde incelemelerde...

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Beyazkent ve Siyahser mahallesini birbirine bağlayan ve hizmete açılan yeni yaya üst geçidinde incelemelerde bulundu.

Hizmete giren yeni üstgeçitte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, üst geçit projesinin hem şehir girişine estetik görünümüyle ayrı bir renk kattığını hem de yayaların ve özellikle öğrencilerin yolun karşısına daha güvenli bir şekilde geçebilmelerini sağladığını ifade etti.

Başkan Çalışkan, "Siyahser ve Beyazkent mahallelerimiz arasındaki yaya trafiğini sağlamak ve daha güvenli hale getirmek için çok modern bir üst geçidi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Özellikle Siyahser İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrenciler, çok daha güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçiş imkanına kavuşacaklar. Selçuklu motiflerinden izler taşıyan yaya üst geçidinde engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği asansör de bulunuyor. Bu proje bir taraftan yaya geçiş güvenliğini sağlarken diğer taraftan da hem mimari yapısı, ışıklandırması ve çevre düzenlemesi ile şehir girişimize çok farklı bir güzellik kattı. Karamanımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Karaman’da Beyazkent-siyahser Üst Geçidi Hizmete Başladı

Karaman’da Beyazkent-siyahser Üst Geçidi Hizmete Başladı

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