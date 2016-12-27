Karaman’da Çatı Ve Ağaçlar Karın Ağırlığına Dayanamadı

Karaman'da, karın ağırlığına dayanamayan bedesten çarşısının çatısı çökerken, parklardaki ağaçlar da kökünden kırıldı.

Karaman'da, karın ağırlığına dayanamayan bedesten çarşısının çatısı çökerken, parklardaki ağaçlar da kökünden kırıldı.

Karaman'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 7 gündür yağan kar Gazipaşa Bedesteni'nin çatısının da birikerek, çatının bir bölümünün çökmesine neden oldu. Çöken çatı nedeniyle bazı iş yerlerinin kapı çerçeveleri ile levhaları kırılırken, elektrik ve telefon hatları da çökmenin etkisiyle koptu. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya gelen esnaf yıkılan çatıyla karşılaştı.

Yoğun kar yağışından parklardaki ağaçlar da etkilenirken, Türk Dil Parkı'nda bulunan bazı ağaçlar karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı. Karaman Belediyesine bağlı ekipler ise vatandaşların kardan etkilenmemesi için var gücüyle, 24 saat kesintisiz çalışıyor.