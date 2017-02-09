Karaman’da Cenaze Yıkama Kursunu Bitirenlere Sertifikaları Verildi

Karaman Belediyesi, İl Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kadınlar için açılan "Bayan Gassal Kursu" tamamlandı.

Karaman Belediyesi, İl Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kadınlar için açılan "Bayan Gassal Kursu" tamamlandı.

Karaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından Mümine Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın Cenaze Yıkama Kursu sertifika töreniyle son buldu. Kursa katılarak başarılı olan 37 kursiyer, iki ay süren kursun sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Fadime Ünlü ve Belediye Meclis Üyesi Elmas Coşar'ın elinden sertifikalarını aldı.