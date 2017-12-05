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Karaman’da Çok Sayıda Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Karaman’da Çok Sayıda Kaçak İçki Ele Geçirildi
Karaman'da polisin alkollü içki satışı yapan işyerlerinde yaptığı denetimde çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Karaman'da polisin alkollü içki satışı yapan işyerlerinde yaptığı denetimde çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki satışı yapılan iş yerlerine denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, TAPDK belgesi bulunmayan 2 işyerinde, 962 şişe bira, 194 şişe viski, 176 şişe şarap, 158 şişe votka, 145 şişe rakı, 122 paket sigara ile 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 15 mermi ele geçirildi. Ele geçirilen içkilere el konulurken, işyeri sahibi R.G. isimli şahıs hakkında, 5607, 6136 ve 4733 Sayılı Kanunlardan ayrı ayrı yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, emniyet yetkilileri, alkollü içkilerin, özellikle de sahte olarak üretilen içkilerin tüketilmesi durumunda insan sağlığına telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşların yırtık veya solmuş bandrolü bulunan, sahte olduğu izlenimi uyandıran ürünleri satın almamaları, bu türden şüpheli durumlarda 155 Polis İmdat İhbar hattını aramaları istendi.

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