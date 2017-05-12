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Karaman’da Hastane Alt Geçidinde Çalışmalar Başladı

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Karaman’da Hastane Alt Geçidinde Çalışmalar Başladı
Karaman Belediyesi, devlet hastanesi önündeki yaya ve araç trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla projelendirdiği alt geçit çalışmasına başladı.

Karaman Belediyesi, devlet hastanesi önündeki yaya ve araç trafiğini daha güvenli hale getirmek amacıyla projelendirdiği alt geçit çalışmasına başladı.

Bu proje ile yaya ve araç trafiğinin yoğunlaştığı devlet hastanesi önündeki karmaşa ve tehlike son bulurken, alt geçit içerisinde hasta, engelli ve yaşlıların rahat kullanımı için asansör sistemi olacak. Ayrıca alt geçitte ticari faaliyetlerin yapılabileceği 46 metrekarelik dört adet dükkan da bulunacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "Alt ve üst geçit çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Hastane Caddesi üzerinde, devlet hastanesi önünde yayaların karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli bir hale getirmek için projelendirdiğimiz alt geçit çalışmasına başladık. Çalışmalardan dolayı hastane önündeki araç trafiği kontrollü olarak ara yollara yönlendirilmiş durumda. Çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak alt geçidi Karamanımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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