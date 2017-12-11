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Karaman’da Hz. Mevlana’yı Anma Etkinlikleri Başladı

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Karaman’da Hz. Mevlana’yı Anma Etkinlikleri Başladı
Karaman'da Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.

Karaman'da Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema gösterisi düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programına Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Osman Ünüvar, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı. Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, sema gösterisi öncesi yaptığı konuşmada, "Günümüzden 8 asır kadar önce yaşamış olmakla birlikte eserleri üzerinde hala araştırmalar yapılan, gün geçtikçe fikirleri daha da önem kazanan Mevlana Celaleddin-i Rumi, Türk İslam düşünürlerinin en başında gelmektedir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Uluslararası Mevlana Vakfı, tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sundu.

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