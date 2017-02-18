  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 4 °C

Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor

» »
Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor
Karaman'da, "İstihdam Seferberliği, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karaman'da, "İstihdam Seferberliği, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde istihdamın arttırılması hedeflerine yönelik, "İstihdam Seferberliği, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çağrısıyla Karaman Valisi Süleyman Tapsız başkanlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali Tapsız'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, oda başkanları ile iş adamları ve sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşan Vali Tapsız, "Gün, bu topraklardan aldıklarımızı bu toprağın insanları ile paylaşma, birliğimize katkı sunan her türlü konuyu el birliği ile sahiplenme günüdür. Kalkınmanın ve gelişmenin ana temeli kendinize hedef koymaktır. Biz de il olarak kendimize hedefler koyacağız ve bu hedeflere hep birlikte ulaşmaya çalışacağız. İlimizin ve ülkemizin her açıdan kalkınması ve gelişmesi için belirlenen hedeflere doğru elbirliği içerisinde çalışmamız gerekiyor" dedi.

Milli istihdam seferberliğinin önemine vurgu yapan Tapsız, "Kamu olarak üzerimize düşen görev, istihdam seferberliğini tam anlamıyla özel sektör temsilcilerine anlatmak ve uygulama noktasında devlet olarak gereken her türlü desteği vermektir. Biz kamu olarak ilgili kurum yetkilileri ile istihdam seferberliği konusunda en üst düzeyde fayda sağlayabilmemiz için bütün gücümüzle çalışacağız. Siz istihdam konusunda gereken adımları atın, biz de sizlere bu konuda elimizden gelen her türlü yardımı yapacağımıza emin olabilirsiniz. İlimizin işsizlik konusunda ülkemizin en az işsizlik oranına sahip olması gururunu tüm Türkiye'ye istihdam seferberliği konusunda da göstererek ilimizin ön plana çıkmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın konuşmalarının ardından devam eden toplantıda işletme sahiplerine söz verilerek görüş ve önerileri dinlendi.

Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor

Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekili Fırat’dan Mitinge Davet18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Karaman’da İstihdam Seferberliği Toplantıları Devam Ediyor18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Ordu’da Eski Meslekler İçin Kurs Açılacak18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Çifteler Kaymakamı Ağca’dan Çiftelerliler Derneğine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • 2. Orhan Kemal Edebiyat Festivali Başladı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Dak’tan Milletvekili Günay’a Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Atatürk Üniversitesi Eyof Sokağı Çocuklarla Şenlendi18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Biga Pomak Kültürünü Tanıtma Ve Yaşatma Derneğinden Biga Tso’ya Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Eskişehir’de "Osmanlı’nın Günümüze Mesajı" Konferansı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:48
  • Cumhuriyet Mahallesine Çifte Yatırım18 Şubat 2017 Cumartesi 10:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti