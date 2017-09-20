Karamanda Jandarmadan Kaçak İçki Operasyonu

Karaman'da jandarmanın durdurarak arama yaptığı otomobilde 30 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Dereköy yolu üzerinde R.Y. isimli şahsın kullandığı 70 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilin içinde arama yapan ekipler 30 şişe 70'lik bandrolsüz Tekirdağ rakısı ele geçirdi. Ele geçirilen içkilere el konulurken, otomobil sürücüsü R.Y. yasal işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.
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