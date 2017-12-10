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Karaman’da Köpekten Korkan Bir Şahıs, Sahibi İle Köpeğini Bıçakladı

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Karaman’da Köpekten Korkan Bir Şahıs, Sahibi İle Köpeğini Bıçakladı
Karaman'da köpekten korkan bir kişi, sahibi ile köpeğini bıçaklayarak kaçtı.

Karaman'da köpekten korkan bir kişi, sahibi ile köpeğini bıçaklayarak kaçtı.

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Külhan Mahallesi Kültür Sokağı girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pitbul cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Mustafa A., iddiaya göre köpekten korkan kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı bıçakla önce köpeği ağzından daha sonrada sahibi Mustafa A'yı kalçasında bıçaklayarak kaçtı. Kanlan içerisinde yere yığılan Mustafa A., çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, ağzından yaralı olan köpeği de Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince köpek barınağına götürüldü.

Polis, olaya karışarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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