Karaman’da Larende Alt Geçit Projesinde İlk Kazma Vuruldu

Karaman'da Larende ve Sümer Mahallelerini şehir merkeziyle bir birine bağlayacak olan alt geçit projesinde çalışmalar resmen başladı.

Karaman'da Larende ve Sümer Mahallelerini şehir merkeziyle bir birine bağlayacak olan alt geçit projesinde çalışmalar resmen başladı.

Karaman Belediyesi ve TCDD işbirliğinde Karaman-Ulukışla hızlı tren hattı çalışmaları kapsamında Kemal Kaynaş Stadyumu ve Buğday Pazarı arasına, 100. Yıl Caddesi ve tren hattının altından geçecek şekilde yapılacak olan alt geçitte deplase çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında su-kanalizasyon, elektrik ve telekomünikasyon hatları deplase ediliyor. Alt geçit projesi çalışmaları ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan "40 yıllık bir sorunu artık çözüyoruz. Kış şartları ve yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için çalışmaları başlatmamıştık. Şimdi tren yolunun diğer tarafında kalan mahallelerimize hayat verecek alt geçit projesinde çalışmalar başladı. Projenin bir an evvel hayata geçirilmesi için belediye olarak tüm imarsal ve teknik desteği verdik. Larende alt geçit projesi inşallah bu yıl Karamanımızın hizmetinde olacak" dedi.