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Karaman’da “Orta Asya’dan Karaman’a Göç Belgeselinin” Galası Yapıldı

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Karaman’da “Orta Asya’dan Karaman’a Göç Belgeselinin” Galası Yapıldı
İstanbul Karamanlılar Derneği'nin düzenlediği "Orta Asya'dan Karaman'a Göç Belgeselinin Galası Karaman'da yapıldı.

İstanbul Karamanlılar Derneği'nin düzenlediği "Orta Asya'dan Karaman'a Göç Belgeselinin Galası Karaman'da yapıldı. Galaya eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gala gecesinde bir konuşma yapan İstanbul Karamanlılar Derneği Başkanı Rafet Akdaş, "İstanbul Karamanlılar Derneği 2013 yılında kurulmuş olup hemşerilerimizin teveccühü ile kısa zamanda büyük iş ve icraatlara imza atılmıştır. Her geçen gün hemşerilerimizin katılımı ile büyüyerek sevgi yumağı haline gelen memleket ve hizmet aşkımızla Karaman'ın tanıtımında büyük rol oynayacağına inandığımız seri etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz" dedi.

Geceye, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin sonunda programa katılanlara arabaşı çorbası ikram edildi.

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