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Karaman’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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Karaman’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Kaza, Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Gümüş (77) yönetimindeki 42 EB 076 plakalı otomobil seyir halindeyken...

Karaman'da bir otomobilin takla atması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehit Hamza Çetin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Gümüş (77) yönetimindeki 42 EB 076 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çam ağaçlarına çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Karaman’da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

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