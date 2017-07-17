Karaman’da Otomobille Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Karaman'da otomobille hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobille hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah Öz (64) yönetimindeki 70 FE 035 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Aydın idaresindeki 42 KE 411 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Firdevs Aydın (43) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.