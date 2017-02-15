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Karaman’da, Özel Harekat Sınavlarına Girecekler İçin Kurs Açılacak

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Karaman’da, Özel Harekat Sınavlarına Girecekler İçin Kurs Açılacak
Karaman'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, polis özel harekat sınavlarına girecekler için kurs açacak.

Karaman'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, polis özel harekat sınavlarına girecekler için kurs açacak.

Karaman'da özel harekatçı polis olmak isteyen gençlere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kuracakları parkurla hizmet vereceklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "İlimizde gençlerin polis özel harekat sınavlarına yönelik il müdürlüğümüze yoğun bir talebi oldu. Bizlerde bu yönde gelen talepleri karşılayarak, gençlerimizin bu sınavlarda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir karar aldık. İnşallah gençlerimiz gönüllerindeki mesleği kazanırlar" dedi.

Kısacık, Polis Özel Harekat (PÖH) sınavlarına hazırlanmak isteyen gençlerin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gelerek burada spor servisi birimine kayıt yaptırmaları gerektiğini, yeterli başvuru sağlanması durumda kursun açılacağını sözlerine ekledi.

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