Karaman’da Polise Ateş Açıp Kaçan Ve Mersin’de Yakalanan Zanlılar Tutuklandı

Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan ve Konya'nın Ereğli ilçesinde polisle çatıştıktan sonra kaçan ve Mersin'in Mut ilçesinde...

Karaman'dan çaldıkları otomobille Mersin'de yağma olayına karışan ve Konya'nın Ereğli ilçesinde polisle çatıştıktan sonra kaçan ve Mersin'in Mut ilçesinde yakalanan zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün meydana gelen olayın ardından Mut ilçesine bağlı Göksu Kravga Mahallesi'nde yakalanan şüphelilerin Mut İlçe Jandarma Bölük Komutanlığındaki sorguları tamamlandıktan sonra Mut Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay

Mustafa Y. ve Ali K., çaldıkları otomobille Mersin'in Mut ilçesindeki akaryakıt istasyonunda yağma olayına karışarak olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, Karaman-Mersin karayolunda denetim yapan polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık verip Ereğli istikametine kaçtı. Ereğli girişinde yolu kesen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yola kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı ancak şahıslar güvenlik güçlerine ateş açarak olay yerinden kaçtı. Zanlıları bulmak için yapılan araştırma sonucunda Mustafa Y. ve Ali K. kaçtıkları Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kravga Mahallesi'nde yakalandı.